В России рассказали о возможном предложении Зеленскому от России и США

Яковенко: Россия и США могут предложить Зеленскому федерализировать Украину
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Россия и США могут предложить лидеру Украины Владимиру Зеленскому федерализировать Украину. Об этом сообщил член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко, передает РИА Новости.

«Важнейшим элементом плана, который будет предложен Москвой и Вашингтоном Владимиру Зеленскому, для этого его оставляют американцы, может стать федерализация, децентрализация», — заявил он.

По словам Яковенко, у регионов должна быть возможность развивать исторические связи с Россией. Он подчеркнул, что экономически существовать Украина сможет только в сотрудничестве с Москвой.

