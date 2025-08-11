Мир
21:30, 11 августа 2025Мир

В российском посольстве заявили о попытке Лондона сорвать мирное урегулирование на Украине

Посольство: Лондон пытается сорвать мирное урегулирование на Украине
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Великобритания вместе с партнерами пытается сорвать мирное урегулирование на Украине, говорится в заявлении посольства России в Лондоне.

В дипмиссии отметили, что это «демонстрируют заявления и развитая британским руководством активность» перед российско-американской встречей на Аляске. В посольстве обвинили европейские страны в желании «и далее использовать Украину в качестве антироссийского тарана».

13 августа президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры проведут экстренный саммит с американским президентом Дональдом Трампом в преддверии его встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. В нем, среди прочих, примут участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

