В российском посольстве заявили о попытке Лондона сорвать мирное урегулирование на Украине

Великобритания вместе с партнерами пытается сорвать мирное урегулирование на Украине, говорится в заявлении посольства России в Лондоне.

В дипмиссии отметили, что это «демонстрируют заявления и развитая британским руководством активность» перед российско-американской встречей на Аляске. В посольстве обвинили европейские страны в желании «и далее использовать Украину в качестве антироссийского тарана».

13 августа президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры проведут экстренный саммит с американским президентом Дональдом Трампом в преддверии его встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. В нем, среди прочих, примут участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.