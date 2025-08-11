Европа и Украина проведут экстренный саммит с Трампом перед встречей с Путиным

Bloomberg: Зеленский и лидеры Европы проведут экстренный саммит с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры проведут экстренный саммит с американским лидером Дональдом Трампом в преддверии его встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус, его слова приводит Bloomberg.

«Европейские лидеры и президент Зеленский в среду, 13 августа, проведут телефонный разговор с Дональдом Трампом перед встречей президента США на Аляске с его российским коллегой Владимиром Путиным. Вице-президент Джей Ди Вэнс также присоединится к телефонной конференции, которая запланирована на 15:00 по Берлину (16:00 по мск — прим. Ленты.ру)», — отметил представитель.

Сообщается, что «экстренный» саммит организует канцлер ФРГ Фридрих Мерц, и в нем примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Великобритании Кир Стармер, Италии Джорджа Мелони, Польши Дональд Туск и Финляндии Петтери Орпо. Также к переговорам присоединится глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Корнелиус сообщил, что Германия проведет онлайн-встречу лидеров европейских стран совместно с Зеленским, на которой политики обсудят ситуацию на Украине перед личной встречей Путина и Трампа. Подчеркивается, что ключевой темой разговора станут возможные меры давления на Россию.