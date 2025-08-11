Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:39, 10 августа 2025Бывший СССР

ВСУ начали сбрасывать на дороги заминированные туши животных

В Запорожской области ВСУ сбрасывают на дороги заминированные туши животных
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали применять новые уловки для минирования дорог в Запорожской области. Теперь они минируют туши животных и птиц, после чего сбрасывают их на дороги с дронов. Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным Фара, его цитирует РИА Новости.

«Дошло до того, что они тушки животных освежевывают, засовывают туда мину, и скидывают на дорогу, как будто кто-то его сбил. Зайца, например, куропатку или фазана», — поделился боец.

Кроме того, по его словам, нередко минируются и бытовые предметы — мусорные пакеты, банки из-под энергетиков. Однако российские солдаты уже привыкли к подобным уловкам. Если они видят на дороге подобные предметы или туши животных, то первым делом проверяют их на наличие мин. «Приезжают саперы, сразу обезвреживают. Но чаще всего мы сами это делаем, потому что опыт уже есть большой. Нужно просто сделать аккуратный взрыв. А мы всегда заряжены», — рассказал Фара.

Материалы по теме:
«Эта тактика может подорвать боеспособность ВСУ» Как меняется воздушная война на Украине и почему целью России стали военкоматы?
«Эта тактика может подорвать боеспособность ВСУ»Как меняется воздушная война на Украине и почему целью России стали военкоматы?
23 июля 2025
Армия России начала применять «убойную тактику» в зоне СВО. Что об этом известно?
Армия России начала применять «убойную тактику» в зоне СВО. Что об этом известно?
1 августа 2025
ВСУ устроили ловушку для российских военных. Они сделали это на месте расстрела двух безоружных бойцов
ВСУ устроили ловушку для российских военных. Они сделали это на месте расстрела двух безоружных бойцов
10 июля 2025

Он пояснил, что подобное поведение со стороны ВСУ объясняется тем, что украинские бойцы и командиры уже осознают свое незавидное положение на поле боя, в связи с чем «пытаются пакостить, чем могут».

Ранее стало известно, что ВСУ минируют тела сослуживцев и мирных граждан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейцы захотели поговорить с Трампом раньше Путина

    Беспилоттник сбили на подлете к Москве

    ВС России уничтожили пункт управления БПЛА в ДНР

    Стало известно об ухудшающемся положении ВСУ в Красноармейске

    Вучич усомнился в окончании украинского конфликта после встречи Путина и Трампа

    Назван способ получить идеальный пресс за пять минут в день

    ВСУ начали сбрасывать на дороги заминированные туши животных

    В США раскрыли подарок Трампа Путину на предстоящих переговорах

    Мерц призвал не решать вопрос украинских территорий «через головы» Европы и Украины

    Планы ЕС по давлению на Россию раскрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости