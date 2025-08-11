ВСУ начали сбрасывать на дороги заминированные туши животных

В Запорожской области ВСУ сбрасывают на дороги заминированные туши животных

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали применять новые уловки для минирования дорог в Запорожской области. Теперь они минируют туши животных и птиц, после чего сбрасывают их на дороги с дронов. Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным Фара, его цитирует РИА Новости.

«Дошло до того, что они тушки животных освежевывают, засовывают туда мину, и скидывают на дорогу, как будто кто-то его сбил. Зайца, например, куропатку или фазана», — поделился боец.

Кроме того, по его словам, нередко минируются и бытовые предметы — мусорные пакеты, банки из-под энергетиков. Однако российские солдаты уже привыкли к подобным уловкам. Если они видят на дороге подобные предметы или туши животных, то первым делом проверяют их на наличие мин. «Приезжают саперы, сразу обезвреживают. Но чаще всего мы сами это делаем, потому что опыт уже есть большой. Нужно просто сделать аккуратный взрыв. А мы всегда заряжены», — рассказал Фара.

Он пояснил, что подобное поведение со стороны ВСУ объясняется тем, что украинские бойцы и командиры уже осознают свое незавидное положение на поле боя, в связи с чем «пытаются пакостить, чем могут».

Ранее стало известно, что ВСУ минируют тела сослуживцев и мирных граждан.