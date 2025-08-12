Спорт
11:23, 12 августа 2025Спорт

Канадский хоккеист московского «Динамо» рассказал о дурной репутации России

Канадский хоккеист «Динамо» Комтуа рассказал о дурной репутации России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Канадский нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа поделился впечатлениями от выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его слова приводит RDS.

Форвард отметил, что в России заново открыл для себя удовольствие от игры в хоккей. «У страны сейчас дурная репутация, но Москва все равно прекрасный город», — заявил Комтуа.

Канадец добавил, что в 2024 году подписал контракт на год, чтобы оценить свои возможности. «В итоге мне было очень трудно уехать из Москвы. Думаю, "Динамо" — лучшее место для меня на следующий сезон», — заявил Комтуа.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ форвард провел 62 мачта, в которых забросил 21 шайбу и сделал 29 ассистов. В плей-офф он сыграл в 15 встречах, забил 7 раз и отдал 6 передач.

    Все новости