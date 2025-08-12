Мир
На Аляске в преддверии встречи Путина и Трампа сошел оползень и вызвал цунами

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

На Аляске в преддверии встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа сошел оползень и вызвал цунами. Это зафиксировал Информационный центр о землетрясениях Аляски (AEIC), передает портал Alaska's News Source.

Специалисты уточнили, что оползень сошел в районе населенного пункта Эндикотт Арм южнее столицы штата Джуно.

Земляная масса обрушилась в воду и спровоцировала волны цунами высотой около 0,3 метра. Пострадавших и разрушений в результате этого не было.

Ранее Трамп анонсировал встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Он заявил, что переговоры пройдут в месте, которое вскоре станет «очень популярным по многим причинам».

