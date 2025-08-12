Силовые структуры
Писателя Быкова объявили в международный розыск

РИА Новости: Писателя Быкова объявили в международный розыск
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дмитрий Быков

Дмитрий Быков. Фото: Nikolay Titov / Russian Look / Globallookpress.com

Писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) объявили в международный розыск, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

8 августа Черемушкинский районный суд заочно арестовал его по делу о распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти.

До этого ТАСС раскрыло детали дела. По данным агентства, писатель разместил видеоролик в открытом доступе, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины.

