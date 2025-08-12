РИА Новости: Писателя Быкова объявили в международный розыск

Писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) объявили в международный розыск, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

8 августа Черемушкинский районный суд заочно арестовал его по делу о распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти.

До этого ТАСС раскрыло детали дела. По данным агентства, писатель разместил видеоролик в открытом доступе, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины.