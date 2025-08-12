Спорт
Екатерина Александрова
Завтра
18:00 (Мск)
Анна Калинская
Цинциннати (ж)
Зенит
Сегодня
18:30 (Мск)
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа A. 2-й тур
Пафос
Сегодня
20:00 (Мск)
Динамо К
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Фенербахче
Сегодня
20:00 (Мск)
Фейеноорд
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спартак М
Сегодня
20:45 (Мск)
Динамо Мх
Fonbet Кубок России|Группа C. 2-й тур
Бенфика
Сегодня
22:00 (Мск)
Ницца
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
16:22, 12 августа 2025Спорт

Российский пловец-чемпион рассказал о пищащих и визжащих азиатских фанатках

Российский пловец Лифинцев рассказал о пищащих и визжащих азиатских фанатках
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Двукратный чемпион мира по плаванию Мирон Лифинцев рассказал о том, что у него появилось большое количество азиатских поклонниц. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лифинцева, фанатки начали подписываться на него в социальных сетях. По приезде на чемпионат мира в Сингапур его встретила организованная группа фанаток.

«И пишут много, кто-то мне даже подарки дает, кто-то вообще там без ума прям кричит, пищит, визжит. Приятно, конечно, такое внимание получать», — заявил спортсмен.

Лифинцев на чемпионате мира в Сингапуре завоевал две золотые медали. В составе сборной России он победил в смешанной комбинированной эстафете и комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

