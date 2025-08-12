Спорт
14:05, 12 августа 2025Спорт

Тарасова оценила последствия встречи Трампа и Путина для российского спорта

Тарасова о последствиях встречи Трампа и Путина для спорта: Хуже не будет
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила последствия встречи президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом для российского спорта. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Она назвала предстоящую встречу важным событием для обеих стран. «Хуже не будет — нам будет только лучше. Есть ли ощущение, что может что-то измениться и в отношении спорта? Не думаю, что в первую очередь они будут говорить об этом», — заявила Тарасова.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске пройдет 15 августа. Позже эти данные подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

С февраля 2022 года многие российские спортсмены отстранены от международных турниров. Кроме того, страна лишена права проводить крупные турниры.

