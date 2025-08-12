Мир
21:07, 11 августа 2025Мир

Трамп высказался о решении Путина поехать на Аляску

Трамп заявил, что уважает решение Путина поехать на Аляску
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал решение своего российского коллеги Владимира Путина отправиться на встречу на Аляску «очень уважительным». Его слова передает РИА Новости.

«Я считаю, что это очень уважительно, что президент России приедет в нашу страну, а не мы едем в его страну или даже в какое-то третье место», — сказал американский лидер. Трамп подчеркнул, что, по его мнению, переговоры будут конструктивными.

Ранее Трамп оговорился, что «в пятницу» посетит Россию. «Я увижу Путина, я собираюсь поехать в Россию», — говорил он. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова объяснила такую оговорку американского президента тем, что для него Путин — это Россия.

