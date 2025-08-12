Трусова рассказала о рождении сына

Фигуристка Трусова заявила, что к родам невозможно подготовиться

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказала о рождении сына.

Спортсменка заявила, что к родам невозможно подготовиться. «То, что я представляла, и как было на самом деле, серьезно отличается», — подчеркнула она. Фигуриста добавила, что присутствие рядом мужа Макара Игнатова облегчило ей роды.

Пара стала родителями 6 августа. 17 августа 2024 года фигуристы сыграли свадьбу.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года. Также она взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ. Игнатов — вице-чемпион России.