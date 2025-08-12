Спорт
Екатерина Александрова
Завтра
18:00 (Мск)
Анна Калинская
Цинциннати (ж)
Зенит
3:0
Завершен
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа A. 2-й тур
Пафос
2:0
Завершен
Динамо К
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Фенербахче
5:2
Завершен
Фейеноорд
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спартак М
0:0
2-й тайм
live
Динамо Мх
Fonbet Кубок России|Группа C. 2-й тур
Бенфика
Сегодня
22:00 (Мск)
Ницца
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
21:39, 12 августа 2025
Спорт

Установлен новый рекорд в прыжках с шестом

Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом, взяв высоту 6,29 метра
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Go Nakamura / Reuters

Швед Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На турнире в Стокгольме легкоатлет прыгнул на 6,29 метра — на сантиметр выше прежнего рекорда. Таким образом, 25-летний спортсмен из Швеции побил свое же достижение в тринадцатый раз.

В июне Дюплантис установил мировой рекорд, прыгнув на 6,28 метра. Он является двукратным олимпийским чемпионом Игр. Также на счету шведа — две победы на чемпионате мира на открытом воздухе.

В сентябре 2022 года Дюплантис оценил отстранение российских легкоатлетов. Спортсмен назвал ситуацию сложной.

    Все новости