02:12, 12 августа 2025Спорт

В американском городе остановили теннисные матчи из-за отключения электричества

В Цинциннати отменили матчи теннисного турнира из-за отключения электричества

Фото: Pixabay

В американском городе Цинциннати отменили матчи теннисного турнира из-за отключения электричества на стадионе, об этом сообщила Ассоциация теннисистов-профессионалов.

Света не было около 75 минут, после чего игра возобновилась. Более чем на час были приостановлены матчи греческого спортсмена Стефаноса Циципаса и француза Бенжамена Бонзи и американца Тейлора Фрица против итальянца Лоренцо Сонего. После возобновления игры спортсмен из США выиграл первый сет.

Также на стадионе состоятся парные встречи, в которых играют россиянки Екатерина Александрова, Ирина Хромачева и Камилла Рахимова.

Ранее стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев проиграл 85-ой ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.

