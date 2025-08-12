В американском городе остановили теннисные матчи из-за отключения электричества

В Цинциннати отменили матчи теннисного турнира из-за отключения электричества

В американском городе Цинциннати отменили матчи теннисного турнира из-за отключения электричества на стадионе, об этом сообщила Ассоциация теннисистов-профессионалов.

Света не было около 75 минут, после чего игра возобновилась. Более чем на час были приостановлены матчи греческого спортсмена Стефаноса Циципаса и француза Бенжамена Бонзи и американца Тейлора Фрица против итальянца Лоренцо Сонего. После возобновления игры спортсмен из США выиграл первый сет.

Также на стадионе состоятся парные встречи, в которых играют россиянки Екатерина Александрова, Ирина Хромачева и Камилла Рахимова.

Ранее стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев проиграл 85-ой ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.