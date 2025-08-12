Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:21, 12 августа 2025Мир

В Европе предрекли новый ультиматум Трампа Украине

Reuters: Трамп может пригрозить Киеву остановкой поставок оружия и разведданных
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Президент США Дональд Трамп может пригрозить Украине прекращением поставок оружия и обмена разведданными, если Киев не согласится на предложенную им сделку по урегулированию конфликта. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что Трамп, вероятно, столкнется с сильным сопротивлением со стороны президента Украины Владимира Зеленского и его европейских союзников, если предложенная сделка будет предполагать уступку части территорий. Однако, по мнению опрошенного Reuters европейского чиновника, Трамп может оказать ответное давление на Киев, в частности, отказаться от недавних обещаний возобновить поставки оружия на Украину и прекратить обмен данными разведки.

«Потеря разведывательных ресурсов США будет самым сложным компонентом для замены. Европа не может даже близко обеспечить такую поддержку», — отметил он.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее в Белом доме уточнили, что встреча пройдет в Анкоридже, крупнейшем городе штата.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом объявил место встречи Путина и Трампа

    В России выйдет эксклюзивная книга французского автора

    В Европе задержали организаторов ретритов для иностранцев с наркотиками

    В Белом доме высказались о трехстороннем саммите

    Белый дом рассказал о планах Трампа посетить Россию

    Россиянам назвали способ бесплатно получить стройматериалы для ремонта

    Названа неожиданная особенность Су-34

    «Это ужас». Тысячи мигрантов, вышедших на улицы российского города-миллионника, попали на видео

    Белый дом назвал главную цель встречи Путина и Трампа

    В Раде перспективы Зеленского описали фразой «сидеть на золотом унитазе»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости