В Европе предрекли новый ультиматум Трампа Украине

Reuters: Трамп может пригрозить Киеву остановкой поставок оружия и разведданных

Президент США Дональд Трамп может пригрозить Украине прекращением поставок оружия и обмена разведданными, если Киев не согласится на предложенную им сделку по урегулированию конфликта. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что Трамп, вероятно, столкнется с сильным сопротивлением со стороны президента Украины Владимира Зеленского и его европейских союзников, если предложенная сделка будет предполагать уступку части территорий. Однако, по мнению опрошенного Reuters европейского чиновника, Трамп может оказать ответное давление на Киев, в частности, отказаться от недавних обещаний возобновить поставки оружия на Украину и прекратить обмен данными разведки.

«Потеря разведывательных ресурсов США будет самым сложным компонентом для замены. Европа не может даже близко обеспечить такую поддержку», — отметил он.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее в Белом доме уточнили, что встреча пройдет в Анкоридже, крупнейшем городе штата.

