В России назвали условие отказа Зеленского от Донбасса

Марков: Зеленский готов отказаться от Донбасса в обмен на сохранение власти

Президент Украины Владимир Зеленский готов отказаться от Донбасса, если взамен ему гарантируют сохранение власти. Об этом заявил российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

По его словам, Зеленский заинтересован не в возвращении территорий, а в том, чтобы остаться на своем посту и избежать ответственности «за кражу миллиардов и убийство сотен тысяч украинцев». «Вот за это Зеленский бьется, а не за Донбасс», — считает эксперт.

Ранее Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не выйдут из Донбасса. Он пригрозил, что если Киев вынудят это сделать, то он «откроет третью войну».

До этого украинский лидер пообещал не допустить «второго раздела» Украины, комментируя возможный вывод войск с территории Донбасса.