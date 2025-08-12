Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:45, 12 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили быструю подготовку встречи Путина и Трампа

Депутат Чепа: Россия готовится к встрече с президентом США в кратчайшие сроки
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Сергей Попов / РИА Новости

Решение о встрече на Аляске было принято в очень короткие сроки после визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву, однако Россия приложила максимум возможностей для технической организации этого мероприятия, сказал депутат Госдумы Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске организуется в максимально сжатые сроки без предварительных договоренностей и подготовительных переговоров.

Чепа объяснил, что подготовка встречи на таком высоком уровне включает в себя определение места, безопасности, все маршруты и это огромная работа спецслужб. На этот раз подготовка прошла в кратчайшие сроки, хотя обычно занимает не один месяц, добавил депутат.

«Мы знаем, как остро решаются вопросы, что здесь каждый день промедления — это человеческая жизнь. И здесь руководство России делает, продолжает делать и будет делать все для того, чтобы как можно быстрее прошли эти переговоры. Поэтому мы и торопимся», — сказал Чепа.

Ранее стало известно, что американские чиновники в спешке работают над деталями саммита Путина и Трампа. В частности, подчеркивалось, что конкретное место для переговоров так и не было согласовано.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что российские танки не оказались в Киеве из-за ошибки генерала. Что на это ответили в Москве?

    Суд решил судьбу причастного к атакам украинских дронов на Курск россиянина

    В Китае выпустили поддельный iPhone 17

    Жителей Подмосковья предупредили об опасности

    Стоимость жилья в российских мегаполисах изменилась

    В России объяснили быструю подготовку встречи Путина и Трампа

    Жителей Крыма предупредили о длительных отключениях мобильного интернета

    72-летнего россиянина придавило камнем в горах Казахстана

    Экс-президент Франции дал совет Трампу перед встречей с Путиным

    Китай оценил предстоящую встречу Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости