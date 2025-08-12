В России объяснили быструю подготовку встречи Путина и Трампа

Депутат Чепа: Россия готовится к встрече с президентом США в кратчайшие сроки

Решение о встрече на Аляске было принято в очень короткие сроки после визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву, однако Россия приложила максимум возможностей для технической организации этого мероприятия, сказал депутат Госдумы Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске организуется в максимально сжатые сроки без предварительных договоренностей и подготовительных переговоров.

Чепа объяснил, что подготовка встречи на таком высоком уровне включает в себя определение места, безопасности, все маршруты и это огромная работа спецслужб. На этот раз подготовка прошла в кратчайшие сроки, хотя обычно занимает не один месяц, добавил депутат.

«Мы знаем, как остро решаются вопросы, что здесь каждый день промедления — это человеческая жизнь. И здесь руководство России делает, продолжает делать и будет делать все для того, чтобы как можно быстрее прошли эти переговоры. Поэтому мы и торопимся», — сказал Чепа.

Ранее стало известно, что американские чиновники в спешке работают над деталями саммита Путина и Трампа. В частности, подчеркивалось, что конкретное место для переговоров так и не было согласовано.