В США дали совет Зеленскому перед встречей Трампа и Путина

AT: Зеленскому следует согласиться на сделку по итогам встречи на Аляске

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует согласиться на любую сделку по итогам встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, поскольку иначе стране грозит крах. Об этом пишет American Thinker (AT).

В статье подчеркивается, что в случае продолжения боевых действий Украину ждет неизбежное уничтожение, поэтому Зеленский должен согласиться на любые условия, которые ему выдвинут, чтобы «обойтись малой кровью».

Издание также отметило, что отказ украинского лидера от территориальных уступок обусловлен его нежеланием лишиться власти.

Предстоящие переговоры президентов Трампа и Путина на Аляске запланированы на 15 августа. Встреча лидеров пройдет в Анкоридже. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, главной целью переговоров является достижение лучшего понимания позиции Москвы для урегулирования конфликта на Украине.