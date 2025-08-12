Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:23, 12 августа 2025Мир

В США дали совет Зеленскому перед встречей Трампа и Путина

AT: Зеленскому следует согласиться на сделку по итогам встречи на Аляске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tomas Tkacik / Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует согласиться на любую сделку по итогам встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, поскольку иначе стране грозит крах. Об этом пишет American Thinker (AT).

В статье подчеркивается, что в случае продолжения боевых действий Украину ждет неизбежное уничтожение, поэтому Зеленский должен согласиться на любые условия, которые ему выдвинут, чтобы «обойтись малой кровью».

Издание также отметило, что отказ украинского лидера от территориальных уступок обусловлен его нежеланием лишиться власти.

Предстоящие переговоры президентов Трампа и Путина на Аляске запланированы на 15 августа. Встреча лидеров пройдет в Анкоридже. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, главной целью переговоров является достижение лучшего понимания позиции Москвы для урегулирования конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил началом «третьей войны»

    Во Франции раскритиковали ЕС за позицию по Украине

    Махачкалинское «Динамо» победило «Спартак» в матче Кубка России

    В США раскрыли возможные места встречи Путина и Трампа на Аляске

    Ученые назвали вызывающую один из самых смертоносных видов рака привычку

    В МИД прокомментировали возможную провокацию Киева для срыва переговоров Путина и Трампа

    Во Франции назвали главную цель Трампа на встрече с Путиным

    «Радиостанция Судного дня» сообщила о «толкосраме»

    Раскрыто последствие сдачи Киевом подконтрольной части Донбасса

    В США дали совет Зеленскому перед встречей Трампа и Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости