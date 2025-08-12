Экс-разведчик США Риттер: Зеленский является инструментом в руках США

Президент Украины Владимир Зеленский является инструментом в руках США, от мнения которых зависит его присутствие за столом переговоров. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с ТАСС.

«У Зеленского нет права голоса в этом вопросе. Он инструмент», — заявил Риттер.

Экс-разведчик уточнил, что украинский лидер является «инструментом Соединенных Штатов». Он указал на «чисто политическую» роль Зеленского и предположил, что решения по урегулированию украинского конфликта будут принимать президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп. Риттер подчеркнул, что президент будет присутствовать на переговорах Путина и Трампа, если США сочтут, что его присутствие «имеет дипломатическую ценность».

Ранее Риттер заявил, что встреча президентов России и США на Аляске является не последним шансом для украинского лидера Владимира Зеленского, а последним шансом для самой страны.