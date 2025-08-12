В США сравнили власть Трампа с авторитарным режимом

Президент США Дональд Трамп ведет авторитарную политику. Так решение Белого дома об отправке Нацгвардии в Вашингтон прокомментировал журнал Newsweek.

«Вопрос военного положения продолжает подниматься левыми, что Дональд Трамп и [министр обороны США] Пит Хегсет хотят ввести военное положение, как это сделали бы авторитарные режимы», — пишет издание.

11 августа Трамп распорядился направить Национальную гвардию США в американскую столицу. Глава государства также допустил, что может направить войска в Вашингтон.