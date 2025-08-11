Трамп заявил об отправке войск в Вашингтон

Трамп заявил, что может направить войска в Вашингтон для борьбы с преступностью

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что может направить войска США в Вашингтон для борьбы с уличной преступностью. Его цитирует Reuters.

«Мы введем войска, если будет нужно», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Трамп подчеркнул, что распорядился направить Национальную гвардию США в американскую столицу.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон стал одним из самых опасных городов мира из-за разгула преступности. Так он отреагировал на недавний инцидент с жестоким нападением группы подростков на 19-летнего бывшего помощника предпринимателя Илона Маска Эдварда Користина, который также известен по прозвищу Большие Яйца.