Бизнес в пострадавших от ВСУ регионах получил отсрочку по платежам

Егоров: Бизнес Белгородской и Курской областей получил отсрочку по платежам

Бизнес Белгородской и Курской областей получил отсрочку по платежам на семь миллиардов рублей. О поддержке пострадавших от Вооруженных сил Украины (ВСУ) регионов заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров, его цитирует РИА Новости.

На встрече с президентом страны Владимиром Путиным руководитель ведомства отметил, что бизнес в двух субъектах РФ получил отсрочки по уплате налогов и страховых взносов. Фирмы и индивидуальные предприниматели могут не вносить эти платежи вплоть до 12 месяцев. Объем отсроченных платежей Егоров оценил в семь миллиардов рублей.

Из-за регулярных атак ВСУ Белгородская область лишилась порядка 160 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Ущерб от попыток вторжения иностранных солдат раскрыл губернатор российского агрорегиона Вячеслав Гладков. Кризисная ситуация со сборами также наблюдается в Курской области, которая столкнулась с массированными атаками ВСУ.

Как заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз, комплексная программа восстановления региона после нанесенного действиями ВСУ ущерба оценивается на сумму в 40 миллиардов рублей.