Число пострадавших от употребления самодельной чачи россиян выросло

Еще один уфимец пострадал от употребления самодельной чачи из Адлера
Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Еще один уфимец пострадал от употребления самодельной чачи, которая была куплена на рынке в Адлере. О росте случаев отравления сообщило издание UFA1 со ссылкой на собственный источник.

По предварительным данным, 60-летнего мужчину угостили напитком в автобусе, после чего он потерял зрение. Пострадавшего с отравлением метанолом доставили в ГКБ № 21.

До этого еще одна жительница Уфы попала в больницу после употребления чачи. 36-летняя женщина ослепла, после чего ее госпитализировали. Врачам пострадавшую спасти не удалось.

По последним данным, в Краснодарском крае чачей с метиловым спиртом отравились более 12 человек. Десять из них спасти не удалось. После случившегося рынок, где торговали смертельным алкоголем, решили закрыть.

