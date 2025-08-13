Число пострадавших от употребления самодельной чачи россиян выросло

Еще один уфимец пострадал от употребления самодельной чачи из Адлера

Еще один уфимец пострадал от употребления самодельной чачи, которая была куплена на рынке в Адлере. О росте случаев отравления сообщило издание UFA1 со ссылкой на собственный источник.

По предварительным данным, 60-летнего мужчину угостили напитком в автобусе, после чего он потерял зрение. Пострадавшего с отравлением метанолом доставили в ГКБ № 21.

До этого еще одна жительница Уфы попала в больницу после употребления чачи. 36-летняя женщина ослепла, после чего ее госпитализировали. Врачам пострадавшую спасти не удалось.

По последним данным, в Краснодарском крае чачей с метиловым спиртом отравились более 12 человек. Десять из них спасти не удалось. После случившегося рынок, где торговали смертельным алкоголем, решили закрыть.