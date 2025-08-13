Интернет и СМИ
Девушка отказалась убирать рвоту жениха и спровоцировала конфликт

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Elegant-Rutabaga-212 рассказала о бытовой проблеме, которая спровоцировала конфликт между ней и ее женихом. По словам девушки, он начался после того, как однажды вечером парня стошнило в раковину в ванной из-за того, что он был пьян.

«Прошлой ночью моего жениха вырвало в ванной. (...) Пока я укладывала нашего малыша спать, он написал мне, что его стошнило и ему нужна помощь. Примерно через два часа я освободилась и пришла в спальню. Он повторил, что его стошнило и я должна все убрать. Я сказала, что помогу продезинфицировать поверхность, но лишь после того, как он уберет сами комки. После этого я ушла, чтобы успокоить проснувшегося ребенка», — написала автор.

На следующий день жених снова спросил за завтраком, уберет ли его избранница рвоту. Она вновь попросила собрать для начала основную часть, но парень отказался. После этого он еще не один раз повторил свое требование, но к консенсусу пара не пришла. Тогда жених просто удалился работать в свой кабинет.

«Я — молодая мама и домохозяйка, забочусь о ребенке круглосуточно. В мои обязанности точно входит уборка рвоты моего партнера? — задалась вопросом Elegant-Rutabaga-212. — Я даже подумала в какой-то момент, что излишне драматизирую, и предположила, что ситуация не так уж и плоха. Но нет — раковина в ванной была вся в затвердевшей коричневой рвоте, как и унитаз. Стены и пол я даже не стала проверять, потому что меня уже саму тошнило».

В итоге во время следующего спора жених не стал препираться и сам устранил созданный им беспорядок.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о ссоре со своим мужем, поводом для которой стал пароль от домашнего Wi-Fi. От комментаторов она получила совет найти безопасное место.

