20:24, 13 августа 2025Мир

«Коалиция желающих» выдвинула условия по Украине перед встречей Путина и Трампа

Коалиция желающих озвучила позицию по Украине на фоне встречи Путина и Трампа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Страны «Коалиции желающих» озвучили позицию по условиям прекращения огня в Украине на фоне предстоящей встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске. Полный текст заявления доступен на сайте правительства Соединенного Королевства.

В документе подчеркивается, что Украина должна получить надежные гарантии безопасности для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

Страны коалиции также выразили готовность активно участвовать в послевоенном урегулировании конфликта, включая возможное развертывание миротворческих сил на территории Украины. При этом Россия, по их мнению, не должна иметь права вето в случае возможного вступления Украины в Европейский союз (ЕС) или НАТО.

Видеоконференция с участием президента США и лидеров стран Европы состоялась 13 августа. Сообщалось, что звонок прошел в обстановке строжайшей секретности из-за опасения прослушки «российскими шпионами».

