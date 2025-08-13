Спорт
21:10, 13 августа 2025Спорт

Нурмагомедова и Махачева позвали в профессиональный футбол

Биджиев предложил Нурмагомедову и Махачеву сыграть за махачкалинское «Динамо»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев позвал российских бойцов смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева в профессиональный футбол. Его слова приводит Metaratings.

«Хабиб и Ислам очень близки к команде, мы ценим их поддержку, мудрые слова и пожелания. Если бы у них была возможность, я бы хотел, чтобы они сыграли за "Динамо" в товарищеском матче. Я точно не буду против», — заявил тренер.

Нурмагомедов — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Махачев также был чемпионом в этой категории. Он четыре раза защищал титул, а в мае добровольно освободил его. Ожидается, что он подерется за пояс чемпиона в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

Нурмагомедов и Махачев являются уроженцами Дагестана. Оба бойца увлекаются футболом и общаются со многими известными представителями этого вида спорта.

