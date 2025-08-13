Военный эксперт объяснил атаки ВСУ на курортные регионы России и назвал их главную цель

Вооруженные силы Украины (ВСУ), атакуя курортные регионы России, преследуют одну цель. Ее назвал военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин, пишет «Царьград».

«Самая главная задача у украинских властей — это не просто сорвать курортный сезон, они мечтают возбудить противодействие со стороны нашей общественности, наших граждан тем мероприятиям, которые проходят в зоне СВО. То есть подвигнуть нас на протест»,— объяснил специалист.

По его словам, у украинских военных с каждым годом все хуже получается выполнять поставленные задачи, а подобные атаки, напротив, консолидируют российское общество. Реальных ресурсов для борьбы у ВСУ уже не осталось, считает Шаландин.

С августа ВСУ практически ежедневно атакуют Крым, Краснодарский край и Ростовскую область, беспилотники также сбивают над Черным и Азовским морями, где отдыхают россияне. Под удар 8 августа, например, попал город Сочи. Из-за атаки всех отдыхающих курортного города эвакуировали с пляжей, это попало на видео. Помимо Сочи, сирены тревоги тогда прозвучали в Анапе.