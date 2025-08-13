Россия
15:13, 13 августа 2025Россия

Военный эксперт объяснил атаки ВСУ на курортные регионы России и назвал их главную цель

Военный эксперт Шаландин: Ударами по югу РФ ВСУ хотят вызвать протесты людей
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ), атакуя курортные регионы России, преследуют одну цель. Ее назвал военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин, пишет «Царьград».

«Самая главная задача у украинских властей — это не просто сорвать курортный сезон, они мечтают возбудить противодействие со стороны нашей общественности, наших граждан тем мероприятиям, которые проходят в зоне СВО. То есть подвигнуть нас на протест»,— объяснил специалист.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

По его словам, у украинских военных с каждым годом все хуже получается выполнять поставленные задачи, а подобные атаки, напротив, консолидируют российское общество. Реальных ресурсов для борьбы у ВСУ уже не осталось, считает Шаландин.

С августа ВСУ практически ежедневно атакуют Крым, Краснодарский край и Ростовскую область, беспилотники также сбивают над Черным и Азовским морями, где отдыхают россияне. Под удар 8 августа, например, попал город Сочи. Из-за атаки всех отдыхающих курортного города эвакуировали с пляжей, это попало на видео. Помимо Сочи, сирены тревоги тогда прозвучали в Анапе.

ЖЗЛ
