Россия
14:43, 8 августа 2025

Появились кадры из атакованного ВСУ Сочи

В сети опубликовали кадры из атакованного беспилотниками ВСУ Сочи
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из Сочи Краснодарского края, который был атакован беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал «Любимый Сочи».

На кадрах видны опустевшие пляжи и слышна сирена, которая оповещает об опасности. На другом ролике показан предварительный момент работы системы противовоздушной обороны (ПВО) над городом.

Ранее стало известно, что одной из целей ВСУ был сочинский аэропорт. Один из дронов, как уточнялось, сбили над курортным поселком Лоо.

ВСУ атаковали Сочи днем в пятницу, 8 августа. Как сообщил мэр Андрей Прошунин, расчеты ПВО отражают атаку беспилотников. Он попросил жителей соблюдать меры безопасности и сохранять спокойствие. Из-за атаки всех отдыхающих курортного города эвакуировали с пляжей, это попало на видео. Помимо Сочи, сирены тревоги прозвучали и в Анапе.

