16:37, 13 августа 2025

Камера самого дорогого смартфона Samsung раскрасила Луну

Камера Samsung Galaxy S25 Ultra ошибочно начала раскрашивать Луну в розовый
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий

Фото: Laure Andrillon / Reuters

Пользователи флагмана Samsung начали жаловаться на проблемы с камерой после обновления Android. На это обратило внимание издание Notebookcheck.

Владельцы Galaxy S25 Ultra, который считается одним из самых дорогих смартфонов Samsung — он стоит в США 1300 долларов (104 тысячи рублей), пожаловались на проблемы с камерой. Оказалось, что у многих пользователей гаджета камера начала снимать Луну неправильно. Так, аппарат начал раскрашивать естественный спутник Земли в розовый или фиолетовый цвет.

Автор соответствующего поста на форуме Samsung под ником usereAZCq01bZZ заявил, что на экране Луна выглядит натурально, но фотографии имеют неправильный цвет. О такой же проблеме рассказали и другие владельцы Galaxy S25 Ultra.

Судя по всему, проблема появилась после установки прошивки One UI 8 на основе операционной системы (ОС) Android 16. Специалисты Notebookcheck предположили, что неполадка может быть связана с ошибкой настройки баланса белого. Если эта функция работает неправильно, сфотографированные изображения могут стать излишне зелеными или розовыми. Представители Samsung пока не отреагировали на проблему.

В марте 2023 года пользователи Galaxy S23 обвинили Samsung во лжи. Они заявили, что камера устройства вместо фотографирования Луны генерирует изображения небесного тела с помощью нейросетей. В 2019 году в подобном обвинили Huawei.

