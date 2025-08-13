Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:06, 13 августа 2025Россия

Повисшее на заборе в Краснодарском крае крыло дрона ВСУ сняли на видео

Появились кадры висящего на заборе в Краснодарском крае крыла беспилотника
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Крыло беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) повисло на заборе одного из частных домов Славянска-на-Кубани Краснодарского края и попало на видео. Его публикует Telegram-канал Kub Mash.

Очевидцы сняли на камеру крыло беспилотника, одна часть которого висит на заборе, вторая — лежит рядом с ним. Близ забора также разбросаны обломки других частей летательного аппарата.

По данным оперштаба Краснодарского края, после ночной атаки ВСУ в Славянске-на-Кубани обломки беспилотников нашли в четырех дворах и на придомовых территориях. В них оказались повреждены окна или электрические провода, а также хозпостройки, навес и кровля домов.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на среду, 13 августа. По данным Минобороны, над регионом перехватили 5 летательных аппаратов. Обломки одного из них упали на территорию нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. В сети также опубликовали момент уничтожения дрона над городом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ПВО России изменила правила игры в конфликте Индии с Пакистаном. Что повлияло на ход событий?

    Женщина пережила клиническую смерть и рассказала о загробном мире

    Эмма Стоун без штанов снялась для журнала

    Бывшие российские борцы с коррупцией получили сроки в колонии за взятки

    В США высказались о предполагаемых сроках снижения пошлин для Китая

    Японец приехал в Россию и пришел в шок со словами «они такие длинные»

    Мерц провел совещание по проблемам правящей коалиции Германии

    Трамп столкнулся с проблемой перед переговорами с Путиным

    Названа лучшая диета для снижения риска развития нескольких видов рака

    В России лесовоз повторил сцену из «Пункта назначения» и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости