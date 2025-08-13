Повисшее на заборе в Краснодарском крае крыло дрона ВСУ сняли на видео

Крыло беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) повисло на заборе одного из частных домов Славянска-на-Кубани Краснодарского края и попало на видео. Его публикует Telegram-канал Kub Mash.

Очевидцы сняли на камеру крыло беспилотника, одна часть которого висит на заборе, вторая — лежит рядом с ним. Близ забора также разбросаны обломки других частей летательного аппарата.

По данным оперштаба Краснодарского края, после ночной атаки ВСУ в Славянске-на-Кубани обломки беспилотников нашли в четырех дворах и на придомовых территориях. В них оказались повреждены окна или электрические провода, а также хозпостройки, навес и кровля домов.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на среду, 13 августа. По данным Минобороны, над регионом перехватили 5 летательных аппаратов. Обломки одного из них упали на территорию нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. В сети также опубликовали момент уничтожения дрона над городом.