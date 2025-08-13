Россия
Момент уничтожения дрона ВСУ над Краснодарским краем попал на видео

Появились кадры момента уничтожения беспилотника ВСУ над Краснодарским краем
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры момента уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Их публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах, снятой камерой видеонаблюдения, видна вспышка в небе, за которой слышен грохот. После уничтожения БПЛА от громкого звука у автомобилей срабатывает сигнализация.

В Славянске-на-Кубани обломки дрона также упали на жилой дом. Обстановка в первые минуты в после происшествия попала на видео.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на среду, 13 августа. По данным Минобороны, над регионом перехватили 5 летательных аппаратов. Обломки одного из них упали на территорию нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани.

