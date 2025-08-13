Мир
Президент Польши возмутился бандеровской символикой в стране

Президент Польши Навроцкий возмутился демонстированием символов Бандеры в стране
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий возмутился демонстрацией в стране символики Степана Бандеры, понадеявшись, что Сейм примет поправку к закону, запрещающему использование подобных символов. Об этом он высказался в интервью Polsat после скандала с флагом на концерте белорусского рэпера Макса Коржа.

Он отметил, что его возмущает наличие символов Бандеры в польских общественных пространствах, а также и на Украине. «Но это другая страна, а в польских общественных пространствах они неприемлемы», — указал Навроцкий.

Президент отметил, что надеется на запрет парламентом страны красно-черного флага Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена).

Навроцкий посчитал, что символы Бандеры неверно преподносятся системой образования Украины с точки зрения истории. «Это были убийцы, дегенераты, которые ответственны за гибель около 120 000 наших сограждан, наших предков», — подчеркнул польский президент. Однако он допустил, что флаг на концерте мог быть российской провокацией.

Ранее депутат Сейма от партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий также осудил произошедшее и обратился в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по статье, запрещающей пропаганду тоталитарных и националистических идеологий.

Польша выдворит более 60 человек после скандала вокруг демонстрации флага УПА на концерте Макса Коржа. По данным польского премьера Дональда Туска, в число депортируемых лиц входят 57 украинцев и 6 белорусов. При этом Туск отметил, что в результате инцидента нельзя допустить роста антиукраинских настроений в Польше.

