12:25, 13 августа 2025Силовые структуры

Раскрыто местоположение скрывшегося после двойной попытки задавить толпу россиян

Водитель, пытавшийся наехать на толпу в Новосибирске, скрылся в Казахстане
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Водитель самосвала, пытавшийся дважды наехать на толпу в Новосибирске, скрылся в Казахстане. О его местоположении «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что 11 августа мужчина выехал из России. Он объявлен в межгосударственный розыск и заочно арестован. Он будет отправлен в СИЗО на 2 месяца со дня его задержания в России или экстрадиции.

11 августа самосвал, двигаясь задним ходом, наехал на людей, стоящих возле строения. Затем он проехал немного вперед, после чего снова въехал в прохожих. Это попало на видео.

