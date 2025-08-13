Раскрыто местоположение скрывшегося после двойной попытки задавить толпу россиян

Водитель, пытавшийся наехать на толпу в Новосибирске, скрылся в Казахстане

Водитель самосвала, пытавшийся дважды наехать на толпу в Новосибирске, скрылся в Казахстане. О его местоположении «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что 11 августа мужчина выехал из России. Он объявлен в межгосударственный розыск и заочно арестован. Он будет отправлен в СИЗО на 2 месяца со дня его задержания в России или экстрадиции.

11 августа самосвал, двигаясь задним ходом, наехал на людей, стоящих возле строения. Затем он проехал немного вперед, после чего снова въехал в прохожих. Это попало на видео.