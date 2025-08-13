В России частично ограничили звонки в WhatsApp и Telegram. Что об этом известно?

Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении звонков в WhatsApp и Telegram

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) сообщила, что в России частично ограничиваются звонки в мессенджерах WhatsApp и Telegram.

В ведомстве обратили внимание, что злоумышленники используют их для обмана, вымогательства, вовлечения в диверсии и теракты граждан РФ. При этом владельцы проигнорировали требования России о принятии мер противодействия преступности, подчеркнули в Роскомнадзоре.

«Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах», — проинформировало ведомство в среду, 13 августа. Его представители уточнили, что решение не распространяется на другие функции этих сервисов.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Минцифры оценили решение по звонкам в WhatsApp и Telegram

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ оценило решение о частичном ограничении звонков в мессенджерах WhatsApp и Telegram.

В Минцифры спрогнозировали снижение количества мошеннических вызовов через иностранные мессенджеры благодаря этому шагу. Как говорится в заявлении ведомства, решение Роскомнадзора «поможет эффективнее противостоять злоумышленникам, сделать общение в интернете безопаснее и снизить риск финансовой ответственности для операторов связи, которую они могут нести в случае действий мошенников».

Названо условие восстановления доступа к звонкам в WhatsApp и Telegram

В Минцифры также назвали условие восстановления доступа к звонкам в мессенджерах WhatsApp и Telegram.

Доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства заявление Минцифры

В министерстве отметили, что в России благодаря системе «Антифрод» успешно блокируются вызовы, которые совершаются злоумышленниками с подменных номеров. Но владельцы WhatsApp и Telegram не соблюдают требования российского законодательства в отношении таких правонарушений, добавили в ведомстве.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

WhatsApp и Telegram стали лидерами по количеству киберпреступлений

В Министерстве внутренних дел (МВД) РФ ранее сообщили, что большинство преступлений с использованием социальных сетей и мессенджеров совершаются именно через WhatsApp и Telegram.

По данным МВД России, в первом за неделю зафиксировано 313 преступлений, во втором — 414. Также в ведомстве отметили, что соцсеть «ВКонтакте» для совершения преступлений использовалась 19 раз, «Одноклассники» — один раз. Новый мессенджер МАХ для таких целей не использовали.