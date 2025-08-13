Забота о себе
14:37, 13 августа 2025Забота о себе

Россиян предупредили о связи пигментных пятен с серьезными заболеваниями

Дерматокосметолог Казарян: Пигментные пятна могут указывать на меланому
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Иногда пигментные пятна могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем, рассказала врач-дерматокосметолог, лазеротерапевт и трихолог Лианна Казарян. В беседе с NEWS.ru она предупредила россиян о связи гиперпигментации с некоторыми заболеваниями.

По словам Казарян, пигментные пятна могут свидетельствовать о меланоме — злокачественной опухоли, которую можно определить по асимметричным пятнам с неровными краями и неоднородной окраской. При изменениях в форме, цвете или размере родинок, особенно если они превышают шесть миллиметров, необходимо обратиться к дерматологу, посоветовала врач. «Также появление пятен может быть связано с изменениями в работе эндокринной системы. Например, хлоазма, или "маска беременности", часто связана с гормональными изменениями и проявляется пятнами на лбу, щеках и подбородке», — объяснила она.

Кроме того, продолжила дерматокосметолог, пятна цвета кофе с молоком могут свидетельствовать о генетическом заболевании нейрофиброматозе — оно связано с ростом опухолей в нервной системе и требует лечения у специалиста. В свою очередь, добавила она, черный акантоз, характеризующийся темными, бархатистыми участками кожи в складках, может указывать на инсулинорезистентность — это симптом сахарного диабета. Наконец, волчанка или витилиго, при которых появляются депигментированные или воспаленные пятна на коже, говорят об аутоиммунных заболеваниях.

Ранее дерматолог Андрей Кузнецов рассказал, как татуировки влияют на здоровье. По его словам, рисунки на теле могут вызвать аллергию.

