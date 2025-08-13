Россияне нашли фиолетового амбассадора середины недели

Россиянам показали мохнатоголовую собачку необычного вида со дна Японского моря

Россиянам показали фиолетовую рыбу необычного вида, который описывает состояние людей в середине недели. Новый снимок публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram.

Люди заметили эту рыбу в Японском море. На снимке видно, что она фиолетовая, с огромным ртом и большими глазами. У нее «мохнатые» плавники, странные наросты на всем теле и в целом довольно мрачный вид. За это в шутку специалисты заповедника прозвали ее «амбассадором середины недели».

«На самом деле рыба на фотографии ничем не ошарашена — она всегда так выглядит. И это японская мохнатоголовая собачка», — сказано в сообщении.

Ученые также пояснили, что бахромчатые выросты на голове являются ее маскировочным механизмом. Именно они позволяют японской собачке прятаться в водорослях от остальных обитателей Тихого океана, в том числе от хищников. В целом же рыба ведет малоподвижный образ жизни.

Ранее в холодных водах России была выловлена тропическая рыба, которая обычно водится вблизи Африки. В Приморье молодые люди зашли на небольшой лодке в бухту Анна. Там же им и попался необычный вид — спинорог, или рыба-триггер.

В этом же российском регионе неожиданно появилась и тропическая рыба из Австралии. В Приморье, как известно, также выловили фугу — это ядовитая южная рыба, которая очень редка для местных вод.