Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:54, 13 августа 2025Россия

Ростовскую область ночью атаковали беспилотники

Слюсарь: ПВО уничтожила беспилотники в трех районах Ростовской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В ночь на среду, 13 августа, Ростовская область подверглась воздушной атаке. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram.

Он уточнил, что атака дронов была отражена в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Минувшей ночью под удар также попала Волгоградская область. Очевидцы услышали громкие звуки, напоминающие пролеты дронов, а затем хлопки.

Обломки беспилотника рухнули на крышу жилого 16-этажного дома в Волгограда. Жильцов эвакуировали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ уличили в намерении сорвать встречу Путина и Трампа на Аляске. Что указывает на попытку Киева устроить провокацию?

    Полуобнаженные женщины с большими карпами снялись для календаря

    В США посмеялись над российским МиГ-29СМТ с дроном-перехватчиком

    Мошенники научились красть аккаунты на «Госуслугах» под новым предлогом

    Во Франции заявили о разносе Евросоюза Трампом

    Планы Европы по срыву встречи Путина и Трампа раскрыли

    Врач рассказал о ранних признаках бесплодия у мужчин

    Интимная просьба девушки к мужу рассмешила пользователей

    В России поддержали идею ввести базовый доход для граждан

    Блогерша описала страну Латинской Америки фразой «русский человек теряет голову»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости