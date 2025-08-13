Ростовскую область ночью атаковали беспилотники

Слюсарь: ПВО уничтожила беспилотники в трех районах Ростовской области

В ночь на среду, 13 августа, Ростовская область подверглась воздушной атаке. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram.

Он уточнил, что атака дронов была отражена в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Минувшей ночью под удар также попала Волгоградская область. Очевидцы услышали громкие звуки, напоминающие пролеты дронов, а затем хлопки.

Обломки беспилотника рухнули на крышу жилого 16-этажного дома в Волгограда. Жильцов эвакуировали.