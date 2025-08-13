Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Екатерина Александрова
Завтра
03:30 (Мск)
Анна Калинская
Цинциннати (ж)
Зенит
3:0
Завершен
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа A. 2-й тур
Пафос
2:0
Завершен
Динамо К
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Фенербахче
5:2
Завершен
Фейеноорд
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спартак М
1:1
Завершен
Динамо Мх
Fonbet Кубок России|Группа C. 2-й тур
Бенфика
2:0
Завершен
Ницца
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
07:50, 13 августа 2025Спорт

«Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фото в топе с откровенным вырезом

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @lindsaymariebrewer

Американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали «самой сексуальной автогонщицей в мире», показала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка позировала в черном топе с откровенным вырезом. Она снималась в Калифорнии. Пост собрал более 39 тысяч лайков.

С 2009 по 2014 год Брюэр участвовала в региональных и национальных соревнованиях по картингу в США, включая чемпионаты страны. В 2024 году она перешла в серию Indy NXT, выступая за команду Juncos Hollinger Racing.

Ранее немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, встала на колени в обтягивающих бирюзовых шортах и белом топе. Она написала, что с трудом переносит жару, которая установилась в Европе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ уличили в намерении сорвать встречу Путина и Трампа на Аляске. Что указывает на попытку Киева устроить провокацию?

    Китайские военные вытеснили эсминец США из района спорных островов

    Ким Чен Ын заверил Путина в поддержке России

    Госсекретарь США высказался об уступке Трампа Путину

    Российские «Торы» получили дополнительную броню и РЭБ

    Случайно выброшенные миллиарды рублей решили оставить на свалке

    Су-34 ударили по ВСУ на правом берегу Днепра

    Военкор узнал о тренировках украинских школьников по зачистке окопов

    Момент уничтожения дрона ВСУ над Краснодарским краем попал на видео

    Вскрылись подробности о планировании теракта в «Крокус Сити Холл»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости