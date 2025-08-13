Слова Орбана о способности привести Украину к распаду за один день объяснили

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использует зависимость Киева от Будапешта в вопросах газа и электричества для давления на Европейский союз (ЕС). Так его слова о способности «привести Украину к распаду за один день» объяснил экономист Иван Лизан в беседе с газетой «Взгляд».

Он отметил, что Украина получает от Венгрии и Словакии около половины перетока электроэнергии. Если переток электричества с венгерской стороны прекратится, то украинские власти снова введут многочасовые отключения для населения и будут просить Еврокомиссию надавить на Будапешт, пояснил эксперт.

По его словам, зависимость Киева от указанных стран в случае с газом критическая. «Она колеблется в диапазоне от 50 до почти 100 процентов», — уточнил спикер. Он обратил внимание, что на Украине — минимальная за 12 лет наполненность подземных хранилищ.

При этом аналитик усомнился, что Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо всерьез намерены прекратить поступление электричества и газа в указанную республику. По его мнению, Венгрия не будет настолько сильно ссориться с Брюсселем.

Венгерский премьер «хочет лишь предупредить евробюрократию о том, что не надо снова вставать на сторону Киева, как это было, когда украинская сторона перекрыла переток нефти в Венгрию», считает Лизан. Он предположил, что заявление Орбана также является предупреждением Украине, чтобы ее военные не били по мощностям и инфраструктуре, касающимся интересов Будапешта.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день, прекратив поставлять ей газ и электричество. Также политик предупредил, что его страна обнищает, если эта республика станет членом ЕС.