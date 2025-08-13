Экономика
США резко нарастили добычу нефти

Минэнерго: Добыча нефти в США за неделю увеличилась на 43 тысячи баррелей в день
Вячеслав Агапов

Фото: Eli Hartman / Reuters

Добыча нефти в США за минувшую неделю увеличилась. О резком приросте со ссылкой на Минэнерго сообщает РИА Новости

За первую неделю августа в стране добывали 13,327 миллиона баррелей в сутки. Ежедневный прирост добычи составил 43 тысяч баррелей в день. Средние показатели за последний месяц составили 13,3 миллиона баррелей в сутки.

По последним данным, в мае Штаты добывали по 13,488 миллиона баррелей в сутки. В июне показатель снизился до 13,43 миллиона баррелей в сутки, в июле он составил 13,41 миллиона. В 2024 году добыча колебалась на уровне 13,21 миллиона баррелей в сутки.

Коммерческие запасы сырья в стране к концу июля увеличились на 7,7 миллиона баррелей (плюс 1,8 процента). К началу третьего месяца лета они выросли до 426,7 миллиона баррелей. Такой результат оказался неожиданным, так как аналитики Trading Economics прогнозировали снижение показателя на два миллиона баррелей.

Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что США намерены заменить Россию как главного поставщика нефти и газа в Азию. Вашингтон сейчас ведет переговоры со странами Азии, чтобы стать для них главным поставщиком энергоресурсов.

