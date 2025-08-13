Культура
13 августа 2025

Стало известно о возможном выступлении дочери Майкла Джексона на «Интервидении»

Mash: Дочь Майкла Джексона Пэрис может выступить на конкурсе «Интервидение»
Ольга Коровина

Фото: Image Space / Globallookpress.com

Дочь легендарного американского певца Майкла Джексона Пэрис может выступить на музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как стало известно, 27-летняя Пэрис Джексон стала одним из главных кандидатов на участие в конкурсе от США. Другим кандидатом якобы является рэпер Омер Бхатти, которого называют внебрачным сыном Джексона.

«Интервидение» состоится 20 сентября на «Live Арене» в Москве. Россию представит певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. Среди объявленных стран-участников — США, Китай, Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Колумбия, Куба, Киргизия, Мадагаскар, ОАЭ, Россия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил значение «Интервидения». По словам главы государства, конкурс ориентирован на продвижение общечеловеческих культурных, семейных и духовных ценностей, которые разделяют все страны, входящие в объединение.

