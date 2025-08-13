Суд в США разрешил Трампу сократить иностранную помощь

Апелляционный суд в США разрешил Трампу сократить помощь зарубежным государствам

Апелляционный суд в Соединенных Штатах разрешил администрации президента США Дональда Трампа сократить помощь зарубежным государствам. Это следует из решения, которое есть в распоряжении РИА Новости.

«Окружной суд допустил ошибку, удовлетворив иск, у получателей грантов нет оснований для подачи иска. Они не могут подать отдельный конституционный иск, если предполагаемое нарушение и заявленные полномочия были установлены законом», — говорится в документе.

При этом решение суда не было единогласным: за него проголосовали две судьи, назначенные республиканцами. Против же выступила судья, назначенная бывшим президентом страны Джо Байденом.

Теперь у истцов, которыми выступают получатели зарубежных грантов, есть возможность опротестовать решение в более широком составе апелляционного суда.

Как писали в июле СМИ, Сенат одобрил предложение администрации Дональда Трампа о сокращении иностранной помощи. Уточнялось, что в ходе голосования инициатива была поддержана 51 сенатором, против нее выступили 48.

В начале июня стало известно, что Штаты отказываются предоставить средства ПВО для поддержки иностранных «сил обеспечения безопасности», которые Великобритания и Франция планируют разместить на территории послевоенной Украины.