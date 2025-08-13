Мирошник: Киев может взорвать свой город для срыва переговоров Путина и Трампа

Украинские власти могут взорвать один из своих городов для срыва переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник в интервью «Комсомольской Правде».

По его словам, поиск политико-дипломатического пути урегулирования конфликта вызывает у Киева раздражение, и украинские власти используют весь арсенал доступных им средств для срыва переговоров. Дипломат подчеркнул, что у Киева есть три направления для подобных провокаций: атаки на гражданские объекты, попытка прорыва границы силами диверсионно-разведывательных групп, а также обстрел под чужим флагом густонаселенного района в приграничном подконтрольном Киеву городе.

«Готовилась провокация с использованием западных медиа, их каналов коммуникации, для того, чтобы разогнать сигнал о якобы нарушениях Россией норм международного гуманитарного права. Это грядущий "обстрел русскими" густонаселенного района в приграничном городе — под камеры западных СМИ», — отметил он.

Ранее политолог Владимир Скачко предрек организацию Киевом провокации по типу событий в Буче в 2022 году. Он отметил, что подобная акция может произойти при содействии Европейского Союза в Приднестровье.

