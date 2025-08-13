В МИД указали на рост атак Украины по России накануне переговоров на Аляске

Украина накануне переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске усиливает удары по российским регионам. На рост интенсивности украинских атак указал в ходе брифинга замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев, передает корреспондент «Ленты.ру».

«По мере приближения российско-американского саммита на Аляске киевский режим усиливает террористическую активность против наших регионов», — заявил дипломат.

Он отметил, что только в ночь с 12 на 13 августа Минобороны России отчиталось о перехвате практически 50 беспилотников.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил приехать в Берлин и пообщаться с Трампом. В видеоконференции также примут участие европейские лидеры. Зеленский будет проводить звонок совместно с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.