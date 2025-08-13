Путешествия
19:01, 13 августа 2025

В Пулково иностранец украл у россиянина костюм за десятки тысяч рублей

МВД: Иностранец в Пулково украл у россиянина костюм и улетел в Калининград
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Telegram-канал «Транспортная полиция СЗФО»

Иностранец украл у россиянина костюм за десятки тысяч рублей в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В полицию обратился 39-летний мужчина, который собирался лететь рейсом Санкт-Петербург — Махачкала. Он оставил портплед с классическим костюмом на некоторое время без присмотра, а когда вернулся, не обнаружил его на прежнем месте. Сумма ущерба составила 44 тысячи рублей.

Сотрудники МВД определили личность злоумышленника —- им оказался 45-летний иностранец, который, украв костюм, улетел в Калининград. Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Иностранному гражданину грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее пассажир украл сумку у спящего попутчика из бизнес-класса на глазах у его жены. Инцидент произошел на рейсе из Дубая в Сингапур 8 августа. После приземления в международном аэропорту Чанги полиция арестовала злоумышленника.

