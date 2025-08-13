В США объяснили отсутствие Европы на переговорах Трампа и Путина

Риттер: Европе и Украине нет места за столом переговоров Путина и Трампа

Европа не стремится к урегулированию конфликта на Украине, поэтому она не участвует в переговорах главы США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью ТАСС.

Он пояснил, что Киеву и европейским странам нет места за столом переговоров, поскольку они являются «проблемой, а не решением». По словам Риттера, конфликт будет завершен, если США перестанут поддерживать Украину.

«Если Россия и США смогут договориться о необходимости прекращения войны — и Россия будет готова действовать, и Америка будет готова действовать, — то эта война закончится», — заключил он.

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа в городе Анкоридж, штат Аляска. По данным CNN, переговоры пройдут на военной базе Эльмендорф — Ричардсон. Лидеры стран встретятся «один на один».