Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:17, 13 августа 2025Мир

В США объяснили отсутствие Европы на переговорах Трампа и Путина

Риттер: Европе и Украине нет места за столом переговоров Путина и Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Guillaume Périgois / Unsplash

Европа не стремится к урегулированию конфликта на Украине, поэтому она не участвует в переговорах главы США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью ТАСС.

Он пояснил, что Киеву и европейским странам нет места за столом переговоров, поскольку они являются «проблемой, а не решением». По словам Риттера, конфликт будет завершен, если США перестанут поддерживать Украину.

«Если Россия и США смогут договориться о необходимости прекращения войны — и Россия будет готова действовать, и Америка будет готова действовать, — то эта война закончится», — заключил он.

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа в городе Анкоридж, штат Аляска. По данным CNN, переговоры пройдут на военной базе Эльмендорф — Ричардсон. Лидеры стран встретятся «один на один».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о победе Путина

    Россиян предупредили об опасных последствиях храпа

    Жена отрезала мужу гениталии

    Россиянка описала правила поведения в Узбекистане фразой «некоторые вещи лучше не делать»

    Экс-премьер Украины назвал условие для долгосрочного мира с Россией

    В США объяснили отсутствие Европы на переговорах Трампа и Путина

    Потерпевший раскрыл жуткую деталь о теракте в «Крокусе»

    Обломки дрона ВСУ стали причиной эвакуации жителей многоэтажки в Волгограде

    Киев смирился с утерей подконтрольной части Донбасса

    В Знаменской роще Курска обнаружили останки 132 человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости