06:38, 13 августа 2025Наука и техника

В США посмеялись над российским МиГ-29СМТ с дроном-перехватчиком

TWZ: Российский МиГ-29СМТ с дроном-перехватчиком — просто смехотворное зрелище
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Павел Грибов / РИА Новости

Российский истребитель МиГ-29СМТ с прикрепленным к нему стяжкой дроном-перехватчиком — это просто смехотворное зрелище, пишет американское издание TWZ.

Портал обратил внимание на опубликованный Telegram-каналом проекта «Архангел» ролик, в котором показана «интеграция одноименного дрона-перехватчика на истребитель».

«При ближайшем рассмотрении видно, что беспилотник прикреплен к истребителю стяжками, и даже если бы это было не так, практичность такого решения, мягко говоря, крайне сомнительна. Но это, безусловно, не первый пример того, как российский производитель оружия устраивает смехотворный пиар-ход», — утверждает TWZ.

Издание уточняет, что дрон прикреплен стандартными кабельными стяжками к датчику системы предупреждения о радиолокационном облучении истребитея. «Очевидно, что при такой установке самолет не сможет запустить дрон, и, в любом случае, для получения разрешения на запуск дрона в воздухе потребуются длительные испытания», — пишет издание.

При этом TWZ обращает внимание на то, что российский ролик завершается взлетом самолета семейства Су-27, причем «нет никаких свидетельств того, что этот самолет оснащен дроном-перехватчиком».

В ноябре 2023 года военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал чистой воды хайпом информацию о том, что на одном из пикапов Вооруженных сил Украины была замечена спарка максимов времен Первой мировой войны.

