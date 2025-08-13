Риттер: Саммит Путина и Трампа дает шанс на завершение украинского конфликта

Предстоящая встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет большим прогрессом, поскольку дает шанс на завершение конфликта на Украине. Об этом в беседе с журналистами ТАСС сказал экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

Он также выразил надежду на то, что после этого саммита на Украине воцарится мир. При этом Риттер добавил, что данный вопрос является сложным, поэтому и потребует непростых решений.

Кроме того, он положительно оценил тот факт, что диалог между США и Россией налаживается. Как заявил аналитик, стоит понимать, что все решения не могут быть фактически реализованы за одну встречу на Аляске, однако еще год назад политика Америки в этой связи была абсолютно противоположной.

«Год назад ни один американский чиновник не разговаривал ни с одним российским чиновником, и американская политика на Украине заключалась в том, чтобы продолжать предоставлять оружие и финансовую помощь на миллиарды долларов для продолжения конфликта», — подчеркнул американский экс-инспектор.

Ранее экс-разведчик США Риттер заявил, что украинский президент Владимир Зеленский является инструментом в руках Вашингтона. По его мнению, у Зеленского нет права голоса в этом вопросе за столом переговоров.

Пятница, 15 августа, ознаменуется встречей лидеров США и РФ. Владимир Путин и Дональд Трамп проведут саммит на Аляске. Ключевой темой обсуждения станет не только урегулирования кризиса на Украине, но также главы государств обсудят и другие темы.