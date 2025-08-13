Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:47, 13 августа 2025Мир

Журналисты ринулись в ресторан на Аляске перед саммитом Путина и Трампа

РИА Новости: Журналисты осаждают ресторан «Пельмени» на Аляске перед саммитом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: NASA Earth / Keystone Press Agency / Global Look Press

Журналисты осаждают пельменный ресторан «Пельмени» в центре Анкориджа в преддверии саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщили РИА Новости сотрудники заведения.

«Люди пытаются связаться вроде вас», — отметил повар. Собеседник агентства не захотел отвечать на вопросы о бизнесе.

Ранее телеканал CNN сообщил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится на военной базе Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже.

Дональд Трамп анонсировал предстоящий саммит с российским коллегой. Проведение встречи запланировано на 15 августа. Ключевой темой разговора будет урегулирование украинского кризиса, также на повестке дня и другие вопросы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Работу российского боевого лазера показали на видео

    Джастин Бибер опубликовал фото в мокрых трусах

    Девушка отказалась убирать рвоту жениха и спровоцировала конфликт

    К Путину приставят секретных агентов на Аляске

    ГУР и ССО Украины заметили на двух направлениях

    Раскрыта реакция американских чиновников на решение Путина приехать в США

    Журналисты ринулись в ресторан на Аляске перед саммитом Путина и Трампа

    Жена отрезала мужу гениталии

    Россиянка описала правила поведения в Узбекистане фразой «некоторые вещи лучше не делать»

    В США объяснили отсутствие Европы на переговорах Трампа и Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости