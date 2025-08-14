Бывший СССР
Азаров заявил о возможном давлении Трампа на Зеленского из-за Донбасса

Азаров: Трамп сможет заставить Зеленского вывести войска из Донбасса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сможет заставить украинского лидера Владимира Зеленского вывести войска из Донбасса, если захочет. Об этом рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров, пишет ТАСС.

По его словам, реальное правительство на Украине — это американское посольство. Как уточнил Азаров, именно оно управляет всеми экономическими, политическими, правовыми, социальными, военными делами в стране.

Кроме того, посольство финансирует, поставляет вооружение, оно решает кадровые вопросы. Если Трамп решит заниматься этим делом, то он сможет решить эти вопросы о выводе ВСУ из Донбасса, резюмировал Азаров.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что трехсторонний саммит с участием президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского может пройти в конце следующей недели.

До этого глава Белого дома рассказал, что Зеленский не примет участие в предстоящем саммите лидеров РФ и Штатов на Аляске.

