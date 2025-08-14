Мир
16:08, 14 августа 2025

Белый дом раскрыл планы Трампа на встречу с Путиным

Reuters: Трамп на встрече с Путиным намерен достигнуть мира по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Президент США Дональд Трамп на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным намерен использовать все возможности для достижения мирного соглашения по Украине. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, ее цитирует Reuters.

По ее словам, для осуществления этого намерения «у Трампа есть много инструментов, которые он использует при необходимости».

Ранее стало известно, что часть российской делегации вылетела на Аляску на переговоры с американской стороной по урегулированию конфликта на Украине.

