Белый дом раскрыл планы Трампа на встречу с Путиным

Reuters: Трамп на встрече с Путиным намерен достигнуть мира по Украине

Президент США Дональд Трамп на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным намерен использовать все возможности для достижения мирного соглашения по Украине. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, ее цитирует Reuters.

По ее словам, для осуществления этого намерения «у Трампа есть много инструментов, которые он использует при необходимости».

Ранее стало известно, что часть российской делегации вылетела на Аляску на переговоры с американской стороной по урегулированию конфликта на Украине.